Brood 10 tot 20 cent duurder tegenover vorige maand

Na de energiefactuur, stijgt ook de prijs van het brood. Want voor een wit brood van 800 gram betaal je voortaan bij veel bakkers 2,40 of 2,50 euro. En dat is zo’n 10 tot 20 cent meer dan afgelopen maand.

Dat de prijs stijgt, heeft voornamelijk te maken met het duurder worden van de bloem. Die is namelijk 30 procent duurder dan vorig jaar. Maar ook andere grondstoffen werden de afgelopen maanden duurder. En ook bakkers betalen hogere energieprijzen. En dus moeten bakkers dat op een of andere manier kunnen compenseren.

(lto)