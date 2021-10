Primeur: speel ‘Squid Game’-spelletjes op Markt in Maastricht

Daarvoor staat onder andere de grote enge pop uit het allereerste spel in de serie zaterdag op de Markt. Ook zijn er bewakers uit de serie aanwezig in hun speciale pakken.

Dodelijke afloop

Wie durft kan dan meedoen aan het spel ‘red light, green light’ , oftewel ‘Annemaria koekoek’ dat in de serie een dodelijke afloop kent. Zo lang de grote meisjespop wegkijkt en zingt kun je op haar aflopen. Maar zodra ze stopt en omkijkt, moet je blijven staan. Wie nog beweegt is af.

In de populaire Koreaanse serie Squid Game spelen een paar honderd mannen en vrouwen met enorme schulden om een steeds groter wordend geldbedrag. Ze moeten op een geheime locatie kinderspelletjes spelen als touwtje trekken en knikkeren, maar komen er al snel achter dat het spel verliezen fatale gevolgen kan hebben.

16 jaar en ouder

Na Maastricht wordt het spel zondag ook gespeeld op het Eendrachtsplein in Rotterdam. De bedoeling is dat de pop uit de serie daarna ook andere Nederlandse steden aandoet.

In Maastricht kan iedereen tussen 12 tot 17 uur het spel spelen, mits je ouder dan zestien jaar bent of toestemming van een ouder of verzorger hebt.

Best bekeken serie ooit

Met de actie speelt Netflix in op het succes van Squid Game, waarvan eerder deze week bekend werd dat het nu al de best bekeken serie ooit is op de streamingsdienst. De dramaserie, die op 17 september op Netflix verscheen, gaat over een groep mensen die hun leven waagt in een mysterieus overlevingsspel, waarmee miljarden gewonnen kunnen worden.