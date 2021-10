Maaseikenaar komt om bij auto-ongeval in Nederlands-Limburg

In Berg en Terblijt , kort bij Maastricht in het zuidoosten van Nederland, is een 52-jarige man uit Maaseik om het leven gekomen bij een auto-ongeval.

Dit gebeurde volgens Dagblad De Limburger omstreeks 01.30 uur op de Geulhemmerweg. Het was een zogeheten eenzijdig ongeval, er waren geen andere voertuigen bij betrokken.

De politie vermoedt dat de man op een of andere manier bij een knik in de weg een stoepje of iets anders heeft geraakt, waardoor de auto werd “gelanceerd”. Volgens de regionale krant is het voertuig over de kop gegaan en heeft het meerdere bomen geraakt. Uiteindelijk is de auto tot stilstand gekomen in een berm.

Politie, brandweer en ambulance gingen massaal ter plekke. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. De hulp mocht niet meer baten.