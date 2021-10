Vrouw in kritieke toestand na vechtpartij in Kortrijk: zes personen opgepakt

Een vrouw uit Kortrijk is vrijdag in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Wat precies gebeurde is onduidelijk, maar de politie zou intussen wel zes verdachten hebben opgepakt.

djr

Vrijdagavond laat is een vrouw ernstig gewond geraakt in haar appartement in de Minister Tacklaan aan de achterkant van het station in Kortrijk. De vrouw is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar de politie zou zes personen hebben opgepakt. Alles zou kaderen in een vechtpartij. Het parket vorderde intussen een onderzoeksrechter.

© djr

Persoon neergestoken aan station

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er ook een persoon neergestoken aan het station in Kortrijk. Volgens het parket werd de man aangevallen met een gebroken glas. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar zou niet in levensgevaar zijn. Het onderzoek loopt momenteel. Een verdachte is er nog niet, de camerabeelden worden bekeken.