Staking in Klein Kasteeltje, aantal asielaanvragen op hoogste niveau sinds 2015

In het Klein Kasteeltje in Brussel gaat maandag een 24 uren­staking in. Dat schrijft De Tijd zaterdag. Het aanmeldcentrum van Fedasil zit bijna vol. Het aantal maandelijkse asiel­aanvragen staat op het hoogste niveau sinds de vluchtelingencrisis eind 2015.

“We zitten vol”, zegt directrice Isabelle Plumat, die de actie steunt. Het centrum zegt “Nederlandse toestanden” te willen vermijden. Zijn Nederlandse evenknie Ter Apel moest vorige week honderden asielzoekers op veldbedden en stoelen laten slapen door plaatsgebrek.

“We trekken al maanden aan de alarmbel, maar er is getalmd”, zegt Plumat. Ze vraagt met aandrang een asielsysteem dat minder reactief is. “We zitten in een crisis, maar staan niet klaar.” Het Klein Kasteeltje vraagt meer plaatsen en middelen voor het hele opvangnetwerk. Ook eist het als enige aanmeldcentrum in ons land een back-up.