Victoria Azarenka en Paula Badosa spelen om de titel in Indian Wells

Azarenka zette in de halve finale de Letse Jelena Ostapenko (WTA 29) opzij met 3-6, 6-3 en 7-5. Badosa was met 6-3 en 6-3 te sterk voor de Tunesische Ons Jabeur (WTA 14).

De 32-jarige Azarenka mikt op een 22e WTA-titel., de eerste dit seizoen. De Wit-Russische is een ex-nummer 1 van de wereld en tweevoudig winnares van de Australian Open (2012 en 2013). Het toernooi van Indian Wells staat al twee keer op haar erelijst. Ze won op het Californische hardcourt in 2012 (tegen Maria Sharapova) en 2016 (tegen Serena Williams).

De 23-jarige Badosa won tot dusver een WTA-toernooi. In mei was ze de beste op het gravel in Belgrado.

De twee vrouwen speelden nog nooit tegen elkaar.

