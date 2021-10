Alexander Zverev uitgeschakeld in kwartfinales Indian Wells

De Duitser Alexander Zverev (ATP 4) is uitgeschakeld in de kwartfinales van het ATP Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hardcourt/8.359.455 dollar), ook wel eens het vijfde grandslamtoernooi genoemd. In een 2 uur en 20 minuten durende wedstrijd moest Zverev de duimen leggen tegen de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 39). Fritz haalde het in drie sets (6-4, 3-6, 7-6).