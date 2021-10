Einde van Coldplay in zicht? “Het is geen grap, ik denk dat we binnenkort klaar”

Vandaag kwam hun negende album “Music Of The Spheres” nog uit, maar veel meer albums zullen de fans niet meer moeten verwachten. Want na album nummer twaalf stopt de band naar eigen zeggen met nieuwe muziek te maken. “Het is geen grap. Na 12 albums zal het tijd zijn om dat boekje te sluiten”, zei de 44-jarige zanger aan Absolute Radio.

Maar helemaal afscheid nemen van de fans zal de band niet doen. De bedoeling is om nog zo lang mogelijk live shows te spelen. “We willen voor altijd samenspelen, zoals de Stones dat doen. Het zou leuk zijn als we wanneer we 70 zijn nog steeds op tournee kunnen. Het zal geweldig zijn, als iemand dat wil komen zien natuurlijk”, zegt Martin.

(lto)