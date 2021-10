Woensdag 20 oktober is het 25 jaar geleden dat de Witte Mars door Brussel trok. Meer dan 300.000 Belgen drukten die dag hun stempel op de geschiedenis. Van ex-rijkswachters tot slachtoffers van seksueel geweld: deze Limburgers waren erbij. “Drie dagen na mijn verkrachting werd de dader gevat, drie dagen daarna was hij vrij. Het was tijd voor verandering.”