Erik Van Looy zet vanaf maandag de deuren van zijn ‘De Slimste Mens’-studio opnieuw open. 34 kandidaten proberen de eretitel op hun naam te schrijven. Wie dat wordt, weten we in december. Maar op basis van de achttien voorbije seizoenen kan er al een berekende gok op tien favorieten gemaakt worden. Dit is het profiel van de Slimste Mens.