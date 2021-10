“Ik schaam me.” Met die woorden sloot de Genkse coach John van den Brom in Eupen speeldag 10 af. De reden is bekend: zijn ploeg liet tegen 10 man een 1-2 voorsprong teloorgaan en verloor zowaar nog. Resultaat: 3 op 9. Hoog tijd dus om in Charleroi de rug te rechten. “Ook als we zondag lelijk winnen, zal ik blij zijn.”