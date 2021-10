‘Albatros’ wint Europese prijs voor beste fictieserie

De Vlaamse televisieserie “Albatros” heeft de Prix Europa voor beste Europese fictieserie gewonnen. Dat is vrijdagavond bekendgemaakt op een ceremonie in het Duitse Potsdam.

Met de Prix Europa worden jaarlijks de beste televisie-, radio- en digitale mediaproducties bekroond. De prijs voor beste fictieserie gaat dit jaar naar België: “Albatros” is een achtdelige serie die het verhaal vertelt van tien zwaarlijvige mensen die deelnemen aan een afslankingskamp in de Ardennen. De serie van productiehuis De Wereldvrede, geregisseerd door Wannes Destoop, werd vorig jaar uitgezonden op Play More van Telenet en begin dit jaar op Canvas. Onder meer Ruth Beeckmans, Benny Claessens en Dominique Van Malder tekenen voor de rollen.

Hoogtepunt van het gala in Potsdam was de huldiging van de Wit-Russische journaliste Katsiaryna Andreyeva en haar cameravrouw Darya Chultsova. Ze zitten opgesloten in een werkkamp omdat ze een vijf uur durende livestream van een protestactie tegen president Aleksandr Loekasjenko hadden gemaakt. De twee werden bekroond met de titel Europese journalist van het jaar.