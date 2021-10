Kleuters De Linde maken knutselwerkjes voor vuilnismannen

Om de vuilnismannen te bedanken voor hun werk, hebben de kleuters van De Linde in Pelt vorige week de handen uit de mouwen gestoken.

De oudste kleuters van basisschool De Linde in Pelt leren deze maand over ‘duurzaamheid’. Afval sorteren is daar een onderdeel van. Daarom kregen ze donderdag bezoek van Renewi. Om de vuilnismannen te bedanken voor hun werk, hadden de kleuters een cadeautje geknutseld en zongen ze een liedje voor hen. (db)