Expertenorgaan in VS beveelt ook boostershot na Johnson & Johnson-vaccin aan

De aanbevelingen zijn niet bindend, maar gewoonlijk volgt de FDA de experten. In dit geval moet ook nog onderzocht worden of mensen die met J&J zijn ingeënt, een tweede inenting met BioNTech-Pfizer of Moderna kunnen krijgen.

In de VS zijn ongeveer 187 miljoen mensen volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Van hen hebben er ongeveer 15 miljoen het Johnson & Johnson-vaccin gekregen. Daar krijgen mensen momenteel een enkele prik van, terwijl bij de twee andere vaccins die in de VS zijn goedgekeurd, die van Moderna en Pfizer-BioNTech, twee doses worden toegediend voor volledige bescherming.

In de VS worden al boostershots van Pfizer-BioNTech gegeven aan 65-plussers en andere risicogroepen. De expertgroep had de FDA donderdag positief geadviseerd over een boosterprik met het Moderna-vaccin voor deze groepen.