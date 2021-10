Spoedvergadering met Federale ministers over situatie in Elsene na getuigenissen van seksueel geweld

Na tal van getuigenissen van seksueel geweld in verschillende bars in Elsene heeft Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid en Kansen woensdag een spoedvergadering bijeengeroepen om de ‘”situatie in Elsene te analyseren”, dat meldt Le Soir vrijdagavond.

Sarah Schlitz (Ecolo), staatssecretaris voor Gendergelijkheid en Kansen, riep woensdag een spoedvergadering bijeen met minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden om “de situatie in Elsene te analyseren”.

Volgens Le Soir is het doel “de situatie in Elsene te analyseren om de omvang van het probleem te proberen in te schatten”. De bedoeling zou namelijk zijn om het ook op Federaal niveau te bekijken en aan te pakken, vandaar dat ook de federale ministers aanwezig zijn.

Donderdagavond namen volgens de politie bijna 1.300 mensen deel aan een mars ter ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld in cafés in Elsene. Tientallen getuigenissen stroomden de voorbije dagen binnen over verkrachtingen en aanrandingen door een medewerker van de bars en Waff en El Café, gelegen in de buurt.

(lto)