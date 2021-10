Centraal-Afrikaanse Republiek kondigt “unilateraal staakt-het-vuren” af

“Ik kondigde u net het einde van de militaire operaties en alle militaire actie aan op het hele nationale grondgebied”, verklaarde hij op de staatsradio. “Het onmiddellijke unilaterale staakt-het-vuren is het toonbeeld van mijn voorkeur voor de weg van de dialoog.”

Na een staatsgreep in 2013 is de Centraal-Afrikaanse Republiek in een bloedige burgeroorlog verzeild geraakt. Het conflict houdt aan, maar de laatste drie jaar is de intensiteit afgenomen. Grote delen van het grondgebied blijft wel buiten de greep van de centrale overheid.

Buitenlandse steun

In december vorig jaar lanceerde een deel van de gewapende groepen die toen meer dan twee derde van het grondgebied controleerden, verenigd in een coalitie (CPC), een offensief om de herverkiezing van Touadéra te verhinderen. Hij zocht hulp in Moskou en Kigali, die honderden Russische paramilitairen en Rwandese soldaten stuurden om het Centraal-Afrikaanse leger te steunen.

Vooral dankzij de steun van de Russen en Rwandezen konden de Centraal-Afrikaanse militairen alle grote steden heroveren op de rebellen, die ze terugduwden naar de bossen en de brousse. De laatste weken voeren die rebellen hun aanvallen wel op.

LEES OOK. Hoe de beruchte huurlingen van ‘de kok van Poetin’ een extra lont dreigen te worden in het al zo explosieve kruitvat van Afrika (+)

Niet iedereen ondertekende

“De voornaamste leiders van de CPC, met uitzondering van Nourredine Adam en Ali Darassa (...) hebben het engagement ondertekend om elke gewapende actie op het nationaal grondgebied te stoppen”, aldus de president. Een militair woordvoerder van de CPC zei dat de coalitie het staakt-het-vuren zal respecteren, maar defensief blijft. “Als men ons aanvalt, zullen we ons verdedigen”, klonk het.

Adam en Darassa zijn de leiders van twee van de belangrijkste gewapende groepen van het land, respectievelijk de FPRC en UPC. Die laatste stapte in april uit de CPC.

“Als Touadéra oordeelt dat we geen deel uitmaken van het staakt-het-vuren, is dat niet erg. We zullen onze acties voortzetten tot we een oplossing vinden”, aldus UPC-woordvoerder Ousmanou Bi Mohamadou.