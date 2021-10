Scorende Batshuayi bijt met Besiktas in het zand tegen Basaksehir en Nacer Chadli

Op de negende speeldag in de Turkse Super Lig heeft Besiktas vrijdagavond een tweede competitienederlaag geleden bij laagvlieger Basaksehir (3-2). Michy Batshuayi maakte de 90 minuten vol en scoorde de eerredder in blessuretijd vanop de stip. Het is al zijn vierde doelpunt in Turkse loondienst. Bij Basaksehir speelde Nacer Chadli een uur mee.

Beide teams leken doelpuntenloos de kleedkamers in te duiken, maar dat was buiten voormalig Anderlecht-aanvaller Stefano Okaka (40.) gerekend. Hij tekende voor de 1-0 in het voordeel van Basaksehir halfweg.

In de tweede helft stuurde Besiktas-coach Sergen Yalcin bij aanvang drie nieuwe namen de wei in en dat zou zijn vruchten afwerpen. Alex Teixeira (59.), een van die invallers, stelde gelijk. In het laatste halfuur konden Batshuayi en co het veldoverwicht niet omzetten in een driepunter. Het was integendeel Basaksehir dat nog aan het langste eind trok met late goals van opnieuw Okaka (83.) en Fredrik Gulbrandsen (85.). De aansluitingstreffer van Batshuayi (90.+1) kwam te laat.

De regerende Turkse landskampioen blijft voorlopig derde in de tussenstand met 17 op 27, Basaksehir en Chadli schuiven op naar plaats 14 met 9 punten. Fenerbahçe voert de rangschikking aan met 19 op 24, Trabzonspor volgt met een punt minder. Trabzonspor en Fenerbahçe nemen het zondag tegen elkaar op.