Zwemster Kimberly Buys zet volgende maand na BK kortebaan punt achter haar carrière

Zwemster Kimberly Buys (32) komt volgende maand tijdens het BK kortebaan voor het laatst uit in competitie. Nadien zet ze een punt achter haar carrière. Dat meldt ze op Instagram. Buys had eerder al aangegeven dat ze haar afscheid aan het plannen was, nu is ook de datum bekend. Buys was gespecialiseerd in vlinderslag en nam in 2012 en 2016 deel aan de Olympische Spelen.