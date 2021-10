‘Testikelbad’ wint toonaangevende prijs: “Te weinig mannelijke anticonceptie”

De testikels eventjes in een bad stoppen en nadien zorgeloos seks hebben zonder de vrees om per ongeluk zwanger te worden. Dat is kort samengevat waar het ‘testikelbad’ voor dient. Dankzij de COSO kan de vrouwelijke eicel namelijk niet bevrucht worden. Het apparaat moet welk enkele maanden lang gebruikt worden om als anticonceptie te kunnen werken. De eerste keer moet het onder toezicht van een arts gebruikt worden en het duurt zo’n twee weken voor het effect heeft. Wat de COSO vooral baanbrekend maakt, is het feit dat het hormoonvrij en omkeerbaar is. De effecten blijven maximaal zes maanden na het laatste gebruik.

Weiss zou op het idee gekomen zijn van COSO nadat ze de diagnose van baarmoederhalskanker kreeg. Ze had de orale anticonceptiepil geslikt, de kans is namelijk iets groter om baarmoederhalskanker te krijgen na het langdurig innemen van de pil. “Toen mijn partner en ik op zoek waren naar een alternatieve methode, beseften we dat er een echt gebrek is aan anticonceptiva voor mannen. Het is een probleem dat even treft en de publieke discussie voor alternatieve anticonceptie klinkt ook steeds luider”, zegt ze. En dus besloot ze om voor haar thesis op zoek te gaan naar een alternatief. Weiss hoopt dat ze dankzij haar prijs financiering zal krijgen zodat klinische proeven kunnen plaatsvinden. (lto)