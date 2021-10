WK rally telt volgend seizoen dertien wedstrijden, geen Ypres Rally

Vrijdag maakte de promotor van het WK rally de kalender voor volgend jaar bekend. De nieuwe generatie rallywagens komen in dertien wedstrijden aan de start. Dat is er eentje meer dan dit jaar. De Ypres Rally maakt voorlopig volgend jaar geen deel meer uit van het WK. Volgend jaar viert het WK rally zijn 50e verjaardag.

Zoals de traditie het wil begint ook nu het rallyseizoen met de Monte Carlo. Na een jaar afwezigheid staat de rally van Zweden opnieuw op de kalender en dat ten nadele van de Arctic Rally die dit jaar voor het eerst deel uitmaakte van het WK-rally. De rally van Kroatië is een blijver en wordt eind april gereden. Opvallend is dat tussen de rally van Zweden eind februari en de rally van Kroatië eind april een pauze van net geen acht weken ligt.

Via Portugal eind mei gaat het naar Sardinië om dan opnieuw naar Kenia te gaan voor de uitdagende Safari rally. Half juli wordt voor het derde jaar op rij de rally van Estland gereden. Finland neemt zijn vertrouwde plaats begin augustus opnieuw in. Eind augustus is er ook een rally voorzien, maar waar die manche gereden wordt is nog niet geweten.

Begin september wordt de rally van Griekenland gereden waarna de verre verplaatsing naar Nieuw-Zeeland volgt. Voor het eerst sinds 2009 maakt deze rally opnieuw deel uit van het WK-rally. Eind oktober is er de rally van Spanje om uiteindelijk de finale van het WK te organiseren in Japan. Als COVID-19 volgend jaar geen roet in het eten gooit wordt er dus strijd geleverd op vier continenten: Europa, Azië, Afrika en Oceanië.

Voorlopige kalender voor 2022:

20-23 januari: Monte Carlo

24-27 februari: Zweden

21-24 april: Kroatië

19-22 mei: Portugal

2-5 juni: Italië

23-26 juni: Kenia

14-17 juli: Estland

4-7 augustus: Finland

18-21 augustus: nog te bevestigen

8-11 september: Griekenland

29 september-2 oktober: Nieuw-Zeeland

20-23 oktober: Spanje

10-13 november: Japan