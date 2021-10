Politie ontmantelt gespecialiseerde bende autodieven die opereerde in België en Frankrijk

De Franse politie heeft een netwerk ontmanteld dat via hacking autodiefstallen pleegde in België en Frankrijk. Er worden ruim negentig autodiefstallen toegeschreven aan het netwerk, een tiental verdachten zijn opgepakt. Dat deelt de Franse politie vrijdag mee.

De bende pleegde de ‘mousejackings’, diefstallen via hacking, in een paar minuten. Hun methodes “waren die van de georganiseerde criminaliteit”, zegt de gerechtelijke politie van de zonale directie Noord, in Rijsel, in een persbericht.

Het zijn de afdeling voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit van de gerechtelijke politie, en de interventie- en recherche-eenheid BRI van Rijsel die het netwerk onmanteld hebben. De bendeleden stalen de auto’s en verkochten die weer door, aan nietsvermoedende kopers of aan andere criminelen. In een paar maanden tijd zouden ze zo 1,7 miljoen euro buitgemaakt hebben.

De auto’s werden gestolen in België, Normandië, Hauts-de-France en Nouvelle-Aquitaine. De garages waar de auto’s klaargemaakt werden voor doorverkoop bevonden zich in het Noorderdepartement en Pas-de-Calais. Het koppel dat ze witwaste, zat in het departement Gironde.

Geld en luxegoederen

De politie pakte op 11 oktober elf verdachten op, zeven mannen en vier vrouwen. Ze waren tussen de 18 en 39 jaar. “Allen waren gekend bij de politie”, klinkt het. Vrijdag werden ze voor het parket gebracht om hen in beschuldiging te stellen.

Bij de huiszoekingen vond de politie niet alleen gestolen auto’s terug. Ze trof ook 50.000 euro aan, allerhande luxegoederen, vele autosleutels en nummerplaten, elektronische toestellen om auto’s aan de praat te krijgen en te herprogrammeren, bivakmutsen, handschoenen, twee schouderwapens, twee handvuurwapens en kogelvrije vesten.

De gerechtelijke politie merkt in het persbericht op dat het aantal gespecialiseerde bendes in elektronische diefstal van auto’s toeneemt. De diefstal gebeurt zonder zichtbare braak, bijvoorbeeld via de hacking van de boordcomputer.