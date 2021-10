Meer dan 180 rebellen gedood bij nieuwe aanvallen van Arabische coalitie in Jemen

De militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië zegt vrijdag bij een nieuwe reeks aanvallen meer dan 180 Houthi-rebellen te hebben gedood in Jemen. Dat meldt Riyad, dat de Jemenitische regering steunt.

Bij de militaire operatie werden “tien militaire voertuigen vernietigd en meer dan 180 terroristische leden gedood”, zo meldt het Saoedische nieuwsagentschap SPA.

De actie van de Saoedische coalitie vond opnieuw plaats in de omgeving van de stad Marib, in de gelijknamige provincie. De rebellen proberen al enkele maanden die stad in handen te krijgen. Het noorden van het land staat grotendeels onder controle van de rebellen, enkel Marib geldt nog als een “loyalistisch” bastion.

Honderden Houthi’s overleden

De voorbije dagen heeft de militaire alliantie al verschillende grootschalige aanvallen uitgevoerd in het gebied. Volgens de Saoedische coalitie hebben daarbij honderden Houthi’s het leven verloren. De sjiitische rebellengroep maakt geen melding van het aantal gesneuvelde strijders in eigen rangen. Er zijn in Jemen geen onafhankelijke instanties die de cijfers kunnen bevestigen.

De oorlog in Jemen woedt al sinds september 2014. Sinds 2015 mengt een Arabische coalitie onder leiding van het soennitische Saoedi-Arabië zich in het conflict, om de Jemenitische regeringstroepen te steunen tegen de sjiitische Houthi-rebellen.

In zeven jaar oorlog zijn tienduizenden mensen gedood, voornamelijk burgers. Er zijn volgens internationale organisaties ook miljoenen mensen ontheemd geraakt.