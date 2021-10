Beringse bakker Amelie Vanhees neemt deel aan het EK Bakken in Nantes. — © TV Limburg

Zondag vindt in het Franse Nantes het Europees Kampioenschap bakken plaats. Ons land stuurt een team van 3 bakkers, twee daarvan komen uit onze provincie: Kenneth Van Hoesen van Het Bakkerspunt in Helchteren en Amelie Vanhees van Bakkerij Baerts in Beringen. De Beringse denkt dat een podiumplaats haalbaar moet zijn. Vanmorgen lichtte ze al een tipje van de sluier en wat blijkt: de Belgische creaties op het EK hebben zelf een Limburgse touch.