Roompot opent eerste Limburgs park in Hechtel-Eksel.

In Hechtel-Eksel opent vandaag het eerste vakantiepark van de Nederlandse keten Roompot zijn deuren. Het park, gelegen bij natuurdomein Bosland, ontvangt de eerste gasten. Het Roompotpark Eksel kan spreken van een succes want de volgende weken is het al volledig volzet.