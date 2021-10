Dit weekend rolt de bal weer in het profvoetbal. Racing Genk gaat zondag op zoek naar eerherstel op bezoek bij Charleroi. Na de late opdoffer in Eupen trok het team van John van den Brom met een kater de interlandbreak in. De trainer stoorde zich vooral aan de mentaliteit van z'n groep. En dat was niet de eerste keer. Ook bij een wissel toonden Thorstvedt en Muñoz zich van hun mindere kant. En dat moet eruit, zegt van den Brom.