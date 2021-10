Referendumpartij pleit voor bevraging over fusie Landen en Gingelom: “Wij passen beter in Limburg”

De onafhankelijke Lokale Referendumpartij Landen vraagt dat de stad Landen een bevraging bij de bevolking houdt over een mogelijke vrijwillige fusie van Landen en het nabijgelegen Limburgse Gingelom. Volgens de partij hoort Landen thuis in Limburg en niet in Vlaams-Brabant.

Het voorstel komt er nadat Groen Diest voorstelde om Diest te fuseren met Scherpenheuvel-Zichem. “Tegen eind december kan je nog vrijwillig fusioneren”, zegt Reinout Buys van de Referendumpartij. “In Landen is dat eigenlijk nog niet echt ter sprake gekomen. Wij denken dat we beter zouden passen in Limburg. Als we het romantisch bekijken, sluit ons dialect beter aan bij dat van Sint-Truiden dan bij dat van Tienen. Ook landschappelijk gezien sluiten we meer aan bij Haspengouw.”

“We willen op dit moment gewoon pleiten voor een bevraging en dus niets opdringen”, benadrukt Reinout. “Op Facebook hebben we enige tijd geleden een kleinschalige bevraging gedaan en daaruit blijkt toch ook dat de Landenaren openstaan voor zo’n fusie met Gingelom. Laat ons dat gewoon eens op grote schaal bekijken, waarom niet?”

Draaiboek

“Ik kijk uit naar het in ontvangst nemen van de handtekeningen, die de Referendumpartij zal verzamelen om een referendum te organiseren”, reageert Landens burgemeester Gino Debroux (L’anders). “Een Engels spreekwoord zegt echter it takes two to tango, dus verwacht ik dit initiatief ook in Gingelom. Bovendien is er een specifiek draaiboek voor een vrijwillige fusie van gemeenten, met daarin onder meer een SWOT-analyse. Ik verwacht dan ook een grondig voorafgaandelijk vergelijkend onderzoek, zodat de kiezers een weloverwogen keuze kunnen maken. ‘Een dialect dat op mekaar lijkt’ zal niet volstaan, vrees ik.” (vdt)