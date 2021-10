F1-kalender 2022 met recordaantal races voorgesteld, GP van België in triple header

Op de F1-kalender 2022 keren enkele races terug die dit jaar omwille van de pandemie met het coronavirus niet konden doorgaan, zoals Australië, Canada en Japan. Ook Singapore keert terug, dit na een stemming over het al dan niet plaatsvinden van een race in Singapore of Turkije. Uiteindelijk kreeg Singapore het meeste aantal stemmen.

In tegenstelling tot de voorgaande jaren zal Australië echter niet de openingsrace van het seizoen vormen, die eer valt zoals dit jaar te beurt aan Bahrein. Omwille van logistieke redenen is dit een betere keuze. Er zal immers voorafgaand aan het seizoen eerst een vijfdaagse F1-test plaatsvinden in Barcelona (21 tot 25 februari). Vervolgens zal er van 10 tot 12 maart een tweede F1-test plaatsvinden in Bahrein.

Daarmee hebben de teams bijna drie keer zoveel testdagen als dit seizoen. Geen overbodige luxe wetende dat er volgend jaar door een nieuw technisch reglement met volledig nieuwe F1-bolides zal gereden worden.

De GP van België staat net als dit jaar eind augustus gepland, waarmee het de eerste race vormt van een zogenaamde triple header. Samen met Nederland en Italië vinden er immers drie races op drie weken tijd plaats.

F1-kalender 2022

20 maart GP van Bahrein27 maart GP van Saudi-Arabië10 april GP van Australië24 april GP van Emilia-Romagna (Imola)08 mei GP van Miami22 mei GP van Spanje29 mei GP van Monaco12 juni GP van Azerbeidzjan19 juni GP van Canada03 juli GP van Groot-Brittannië10 juli GP van Oostenrijk24 juli GP van Frankrijk31 juli GP van Hongarije28 augustus GP van België04 september GP van Nederland11 september GP van Italië25 september GP van Rusland02 oktober GP van Singapore09 oktober GP van Japan23 oktober GP van de Verenigde Staten30 oktober GP van Mexico20 november GP van Brazilië04 december GP van Abu Dhabi