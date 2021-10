Heemkunde Brustem focust in tentoonstelling op de Duitse Nachtjacht

“Het voormalige militaire vliegveld speelt een grote rol tijdens de tentoonstelling. Het was oorspronkelijk een hulpvliegveld van de Belgische luchtmacht. Na de Belgische capitulatie in mei 1940 namen de Duitsers het in en werd het vliegveld uitgebouwd. Het werd al snel een van de belangrijkste nachtjachtbasissen van de Deutsche Luftwaffe. We brengen de Duitse Nachtjacht in Brustem, de uitbouw van het militaire vliegveld en de bombardementen in beeld met exclusieve foto’s”, aldus Emile Grommen. “De tentoonstelling had eigenlijk al moeten plaatsvinden tijdens de Erfgoeddag in april vorig jaar, maar uitstel is geen afstel. Geïnteresseerden zijn welkom in het lange weekend van 30 oktober tot en met 2 november in zaal Burchtheem, telkens van 12 tot 17 uur. Met de tentoonstelling, die een samenwerking is met Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem, brengen we hulde aan alle slachtoffers, weerstanders en oud-strijders van WO II. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.” Wie geïnteresseerd is in plaatselijke heemkunde kan vanaf december weer aansluiten bij de maandelijkse bijeenkomsten. “Vanaf dan komen we elke tweede dinsdag van de maand weer samen in het oud-gemeentehuis op het Singelplein. Op 14 december beginnen we stipt om halfacht en hebben we het over de oorsprong van de kerk en kapellen van Brustem”, aldus nog Emile.