Wandelen door de vallei van de Kikbeek

De wandeling is zo boeiend en gevarieerd en op een sublieme manier begeleid door geoloog Daniël Van Uytven dat de club niet kon weerstaan aan de vele vragen om de tocht een tweede keer te doen dit jaar. Het golvend en gevarieerd natuurgebied, verscholen in de ellenboog tussen Zutendaal en Opgrimbie legt nog steeds heel wat geheimen van onze geologische geschiedenis bloot. Daniel is lid van Neos Zutendaal en was van de partij om toe te lichten hoe zand, bruinkoollagen en gesteentes zich in de ondergrond hebben ontwikkeld. Dankzij, of is het ondanks de ontginning van zand en kiezel zijn deze perfect waar te nemen. De aansluitende tocht door de waterpartijen, het groen en de Kikbeek zelf werd de apotheose van een middag heerlijk stappen.