Van de Vlaamse regering krijgen we een korting van 50 euro en van de federale regering eentje van 30 euro. En dan is er ook nog zoiets als de uitbreiding van het sociaal tarief. De afgelopen week werden we om de oren geslagen met maatregelen om onze energiefactuur te verzachten. Maar waar heb je nu precies recht op en wat levert dat in totaal op?