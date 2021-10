50 zakken zwerfvuil gedumpt in Binderveld

50 grijze zakken werden gedumpt langs een veldweg in Binderveld — © Politie Nieuwerkerken

Enkele weken nadat al het zwerfvuil in Binderveld werd opgeruimd door de Dorpsraad, heeft er toch weer een sluikstorter toegeslagen. Langs een veldweg tussen de Hoevestraat en de Raasbeekstraat werden 50 zakken vol afval gedumpt.

Op zaterdag 18 september, World Cleanup Day, trokken vrijwilligers van de Dorpsraad door heel Binderveld om daar al het zwerfvuil op te rapen. Maar op donderdag 14 oktober hebben een aantal onverlaten toch weer toegeslagen. Een vijftigtal grijze zakken vol met afval werd zomaar langs een veldweg in de buurt van de Raasbeekstraat gedumpt. De politie is alvast een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen. (len)

Tips zijn welkom bij de wijkagent Geert Berden van Binderveld/Nieuwerkerken: gsm 0498 93 16 59 of geert.berden@police.belgium.eu.