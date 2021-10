Dienstdoend gouverneur van Luik getuigt over machteloosheid tijdens noodweer: “De tijd is nooit zo traag gegaan”

“De veiligheid van de bevolking was gedurende de hele crisis onze eerste zorg.” Dat verklaarde Catherine Delcourt, de dienstdoende gouverneur van Luik, vrijdag in de onderzoekscommissie van het Waals parlement naar de overstromingen van juli. Uit haar uiterst gedetailleerd feitenrelaas zullen echter vooral de machteloosheid en een gebrek aan middelen bijblijven.

Op 14 juli werd de provinciale crisistoestand uitgeroepen. Dat was al gebeurd in verschillende gemeenten. Alle middelen werden ingezet, maar de helikopters noch voertuigen van Defensie konden worden ingeschakeld, legde Delcourt uit. “We hebben te weinig middelen ter beschikking. We zijn dus private hulp gaan zoeken, zoals tractoren, aanhangwagens en werfvoertuigen.”

“We beginnen de onmacht te voelen en dat is moeilijk”, voegde ze daar aan toe. “We hadden nood aan gepaste middelen, in het bijzonder helikopters. We zochten er in Luxemburg, Frankrijk, Nederland, Duitsland. Het antwoord was negatief. Om 22.53 uur kregen we te horen dat de dam van Eupen uit haar oevers was getreden. Tijdens die nacht nam de onmacht toe” als gevolg van de verzadiging van de 112-centrale en de stroom aan oproepen van de getroffen bevolking.

Eindelijk uitvliegen

“De helikopters vlogen nog steeds niet uit. De middelen bleven ontoereikend, onaangepast en niet op maat van wat er aan het gebeuren was”, onderstreepte ze nog eens. Volgens Delcourt was op 14 juli een duizendtal mensen op het terrein, zoals brandweerlui, civiele bescherming en soldaten. De dag nadien ging het om 1.509 mensen en op 15 juli waren er 1.434 mensen ingeschakeld. Het aantal boten dat werd ingezet, nam die dagen toe. En eindelijk konden zes helikopters opstijgen.

“De tijd is nooit zo traag gegaan. Het heeft 48 uur geduurd alvorens we een antwoord konden bieden”, vatte Delcourt het samen. “Het spreekt voor zich dat niets van wat ik heb gezegd, de angst weergeeft van de mensen die urenlang op hulp hebben moeten wachten.”

