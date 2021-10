Pep Guardiola vreest dat Ferran Torres voor de rest van het jaar out is bij Manchester City

Manchester City, komende dinsdag de tegenstander van Club Brugge op de derde speeldag van de groepsfase van de Champions League, vreest dat buitenspeler Ferran Torres dit kalenderjaar niet meer in actie zal komen. Coach Pep Guardiola verklaarde dat vrijdag op zijn persbabbel. Torres keerde met een breukje in zijn rechtervoet terug van de Final Four van de Nations League.

De 21-jarige Torres was in de halve finale tegen Italië (2-1) matchwinnaar met twee doelpunten. Aansluitend kwam hij in de finale tegen Frankrijk (1-2) niet tot scoren. In de slotfase werd de spits gewisseld. Hij zou het breukje al in de halve finale hebben opgelopen. Donderdag maakte City in een persbericht bekend dat Torres in de lappenmand ligt. De club vermeldde niet hoelang de Spanjaard out zou zijn, maar Guardiola had er geen goed oog in.

“Torres zal 2,5 of 3 maanden niet kunnen spelen”, aldus de City-coach. “Het gaat om een breuk in het vierde middenvoetsbeentje. Hij blijft enkele weken in Spanje en zal daarna in Manchester verder revalideren.”

© Pool via REUTERS

“Ik verwijt Luis Enrique (de Spaanse bondscoach, nvdr.) niets”, ging Guardiola verder. “Ik vertrouw hem helemaal. Je kan geblesseerd geraken bij je nationale team. Ik ken Luis Enrique goed en weet dat hij alle spelers zo goed mogelijk behandeld. Hij wil ook niet dat zijn spelers zich blesseren. Voor ons is het spijtig. Eerder geraakten we zo ook Kevin (De Bruyne, nvdr.) en Phil (Foden, nvdr.) kwijt met blessures die ze opliepen bij hun nationale team.” De Bruyne blesseerde zich op het EK aan de enkel en was daardoor niet helemaal fit bij de start van het seizoen.

Guardiola kon verder op een fitte kern rekenen voor de Premier League-wedstrijd van zaterdag, in eigen huis tegen Burnley. Oleksandr Zinchenko en Ilkay Gundogan sloten opnieuw aan op training. Wel afwezig zijn de Braziliaanse internationals Ederson en Gabriel Jesus. Zij versloegen afgelopen nacht nog Uruguay in de WK-kwalificaties met 4-1 en geraken niet op tijd terug in Engeland. Op de vraag of het duo dinsdag in het Jan Breydelstadion zal kunnen aantreden, bleef Guardiola vaag. “Misschien, dat weet ik nu nog niet.”

Club Brugge staat met een knappe 4/6 voorlopig tweede in groep A van de Champions League. Manchester City telt één puntje minder en is derde.