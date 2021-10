Is het verantwoord om gezonde mensen een derde prik te geven, terwijl een groot deel van de wereld nog niet gevaccineerd is? “Zo simpel is het vraagstuk niet”,z egt Wim Pinxten, professor medische ethiek UHasselt. “Want het laten van een derde prik in België vormt nog geen snelweg naar een hogere vaccinatiegraad in het Zuiden.”