Francky Dury bijt van zich af: “Media zouden zich beter moeten informeren”

“Het waren twee onrustige weken”, gaf Dury, die afstandelijker was dan tijdens vorige persmomenten, toe. “Je weet dat als je verliest tegen Cercle Brugge en Seraing, je in een vervelende situatie terechtkomt. Maar goed, ik ben iemand die de oplossing binnenin zoekt. We zijn nu tien matchen ver en daarin hebben we eigenlijk maar drie echt zwakke momenten gekend: thuis tegen Club Brugge na de stroompanne, de laatste twintig minuten tegen Cercle Brugge en een hele wedstrijd op Seraing. Als ik dan de overige momenten bekijk, vind ik dat we tot dusver te weinig gekregen hebben in vergelijking met wat we verdienden. Maar misschien moet de momenten waarbij het voor ons meezit nog komen.”

Sterk wederzijds vertrouwen

Na Seraing kwam het tot een confrontatie tussen een groep fans en de staf en spelersgroep. Fans wachtten toen de spelersbus op en riepen om het ontslag van de trainer. “Ik was vooral onder de indruk door de hevigheid van die reacties omdat we in het verleden toch al veel samen gerealiseerd hebben”, reageerde Dury. “We hebben met iedereen sinds 2001 hard gewerkt om deze club te brengen tot waar ze nu staat. We zitten nu zeventien opeenvolgende seizoenen in eerste klasse. Er was altijd een sterk wederzijds vertrouwen. Dat zorgde ervoor dat we samen mooie successen behaalden. Wie kan dat zeggen? Begrijp me niet verkeerd, ik praat de blamage zeker niet goed en natuurlijk willen we dit snel oplossen, maar ik kan met de hand op het hart zeggen dat ik de laatste veertien dagen, samen met mijn staf, alles gedaan heb wat je van een proftrainer mag verwachten. Er werd veel gesproken en geanalyseerd en we hebben de match tegen Antwerp goed voorbereid. Ik focus vooral daarop.”

Tijdens de interlandbreak sijpelde ook door dat de positie van Dury ter discussie stond. Na beraad door het bestuur werd echter besloten om met hem door te gaan. Dury was echter niet helemaal gelukkig met de berichtgeving van de media omtrent de situatie. “Ik heb duidelijkheid gekregen van het bestuur, wat ook gestaafd werd door een statement. Daar ben ik ook dankbaar voor. Dat toont toch hoe de clubleiding ertegenover staat”, reageerde hij. “Het probleem is dat in de media negatieve zaken gemakkelijker belicht worden. Er werd bij momenten gezocht naar spijkers op laag water. Soms is het beter dat media zich beter informeren voor ze iets schrijven, want wat door de media geschreven wordt, heeft een enorme impact. Dat durven ze echter al eens te vergeten. Mensen worden veroordeeld op basis van een momentum en dat vind ik niet correct. Vergeet niet: hadden we gewonnen tegen Cercle, dan hadden we op vandaag twaalf punten en dan was al dit allemaal niet geschreven”, sneerde hij. “Ik heb de laatste dagen zaken gehoord en gelezen die mij echt verrast hebben. Maar daar kan je als coach niets aan doen.”

Goede analyse

Over de match van morgen was hij evenwel hoopvol. “Ik heb er een goed gevoel bij”, stelde hij. “De afgelopen veertien dagen hebben we er alles aan gedaan om de neuzen in dezelfde richting te zetten. Er is hard gewerkt en we hebben goed geanalyseerd waar het fout liep. Een gemakkelijke match wordt het niet, maar we hebben vorig jaar bewezen dat we zeker niet kansloos zijn. Eén momentum in een match of zelfs op een training, kan ervoor zorgen dat de flow helemaal verandert. We moeten nu vooral aan hetzelfde zeel blijven trekken”, besloot de oefenmeester van Essevee.