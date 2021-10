Nieuwe blessure houdt Jérémy Doku opnieuw weken aan de kant: “Geen kleine blessure”

Jérémy Doku (19) zal opnieuw meerdere weken out zijn vanwege een knieblessure. Dat heeft zijn club Stade Rennais vrijdag bekendgemaakt. De Rode Duivel was op de terugweg na een hamstringblessure, die hij eind augustus opliep. Deze keer liep afgelopen maandag aan zijn buitenste knieband averij op.

“Jérémy Doku heeft zich nu op een andere plek bezeerd, zijn knie”, liet coach Bruno Genesio optekenen. “Dit is een stevige tegenslag voor ons. Hij stond al zes weken aan de kant. Jérémy heeft veel inspanningen geleverd om terug te keren. Hij was opnieuw op niveau en ook op mentaal vlak zat het goed.”

Het is niet duidelijk wanneer Doku opnieuw zal terugkeren. “We wachten nog op enkele elementen om te bepalen hoelang zijn inactiviteit zal duren, maar dit is geen kleine blessure”, aldus Bruno Genesio. “Een operatie is niet nodig, dat is het goede nieuws bij dit slechte nieuws. Het is moeilijk een termijn te plakken op dit soort blessures. Dit hoort bij de onzekerheden in een seizoen, maar hij moet de moed erin houden, ook al is het lastig voor hem en voor ons.”

Jérémy Doku speelde tot dusver slechts drie wedstrijden dit seizoen. Op 22 augustus liep de ex-speler van Anderlecht een hamstringblessure op in de match tegen Nantes. Sindsdien kwam Doku niet meer in actie. Bondscoach Roberto Martinez riep hem dan ook niet op voor de Rode Duivels tijdens de Final Four.

Stade Rennais gaat zondag op bezoek bij Metz op de 10e speeldag in de Ligue 1.