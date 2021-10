Jonas Geirnaert en Julie Mahieu verwachten tweede kindje

Het koppel was donderdag te zien op de rode loper van de voorstelling van Grond, de nieuwe fictiereeks van Adil El Arbi en Bilall Fallah. Maar het bollende buikje van Julie was nog goed verstopt. Nu is dan toch bekendgeraakt dat ze in blijde verwachting is. Hun tweede kindje komt in februari volgend jaar. Hun zoontje Jonah is geboren in juli 2020. Zijn komst hadden ze nog aangekondigd als “het meest opwindende maar ook onzekere project waar ze zich al aan gewaagd hebben” en “begrippen als uitslapen en nachtrust zullen voortaan respectievelijk onder de noemers fictie en drama vallen”.

Het koppel schreef samen het scenario voor de fictiereeks De dag en dat van kortfilm voor de reeks Lockdown begin dit jaar op Eén. Eerder werkten ze ook al samen bij De ideale wereld.(eadp)