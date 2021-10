Limburgse transportsector waarschuwt: “Lege tankstations en winkelrekken ook bij ons mogelijk”

In de eerste acht maanden van dit jaar telde Vlaanderen 4.821 vacatures voor vrachtwagenchauffeur. Daarmee lijkt het recordaantal vacatures van 2019 (5.504) opnieuw te sneuvelen. “We letten maar beter op, want het zou me echt niet verwonderen moesten ook hier de winkelrekken en tankstations straks niet gevuld geraken”, waarschuwt Gino Withofs, voorzitter van Scholing vzw dat opleidingen voor de transportsector organiseert.