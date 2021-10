Noodkreet uit het peloton: ploeg van Victor Campenaert smeekt om sponsors

Qhubeka-Nexthash was niet in staat om vrijdag een financieel gewaarborgd dossier in te dienen bij de Internationale Wielerunie (UCI) om het WorldTour-statuut voor volgend jaar aan te vragen. In een communiqué smeekt ploegeigenaar Douglas Ryder om geïnteresseerde sponsors. “Want ons verhaal is niet af, al zeker niet met de wereldkampioenschappen van 2025 in Ruanda voor de deur”, aldus de 50-jarige Zuid-Afrikaanse teammanager. “Er lopen nog altijd gesprekken met potentiële en huidige sponsors. Mijn droom blijft dezelfde: op een dag een renner zien winnen op de Champs-Elysées die bij Qhubeka begon.”