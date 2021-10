Hasselt

Dit weekend staat jeneverplezier centraal tijdens de 31ste jeneverfeesten, maar op de Hasseltse Grote Markt valt een wereldprimeur in de biersector te beleven. Voor het eerst in de geschiedenis van brouwerij Alken-Maes borrelt daar Blonde Grimbergen vanuit de Drugstore onder de Grote Markt door in het glas. Ook de Cristallekes volgen er dezelfde weg.