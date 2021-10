Truienaar gewond bij ongeval in Landen

In Roosveld in Landen, ter hoogte van het containerpark, verloor woensdag een 50-jarige bestuurder uit Sint-Truiden de controle over het stuur van zijn voertuig waardoor hij met zijn auto tegen een verlichtingspaal belandde. De paal knakte volledig af en kwam op de rijbaan te liggen. De chauffeur raakte gewond aan de elleboog en de ribben en is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn voertuig was niet meer rijvaardig en diende afgesleept door een berger. De nutsmaatschappij kwam ter plaatse met het oog op het vervangen van de verlichtingspaal. tb