Scoren met zijn ogen dicht deed de in de zomer aangetrokken Maxim Versteeven bij KVK Wellen in de voorbereiding. Maar sinds de competitiestart is de motor van de doelpuntenmachine helemaal aan het sputteren geslagen. Wat is de oorzaak? En hoe komt een jongen uit Bonheiden via Westerlo bij Wellen terecht zijn enkele pertinente vragen.