Vlaamse regering investeert 5 miljoen euro in cyberveiligheid

De Vlaamse regering investeert 5 miljoen euro in het versterken van de cyberveiligheid van de Vlaamse overheid. Volgens het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid gaan die middelen naar “het fors aanscherpen van de beveiligingstechnologie, het versterken van de veiligheidscultuur en een goed uitgebouwd crisismanagement”.

Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal cyberaanvallen gestegen. Cybercriminelen mikken daarbij zowel op burgers en bedrijven als overheden. Het dwingt overheden om extra te investeren in informatiebeveiliging en cyberveiligheid.

“Tot vandaag zijn we bij de Vlaamse overheid altijd één stap voor kunnen blijven en hebben we geen grote incidenten gehad. Met een volgehouden inspanning en deze forse investering zorgen we ook voor een veilige toekomst”, zegt Mark Andries, voorzitter van het Stuurorgaan Vlaamse Informatie- en ICT-beleid.