Brits parlementslid neergestoken tijdens dienstbetoon

Sir David Amess (69), een Brits Conservatief parlementslid is vrijdag meerdere keren gestoken tijdens de Constituency Surgery, een soort van dienstbetoon dat plaatsvond in de Belfair Methodist Church in Leigh-on-Sea.

Volgens Sky News zou een man de kerk zijn binnengewandeld en hem meerdere keren gestoken hebben. Sir Davis Amess, die Southend West in Essex vertegenwoordigt, zou ter plaatse behandeld zijn voor zijn verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat het motief was van de dader. De politie is ter plaatse en de straat is afgezet.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(lto)