Neos Kuringen maakt eerste uitstap van het nieuwe jaar

Op donderdag 14 oktober trok Neos Kuringen naar de wereldvermaarde paardenkliniek Equitom in Meldert.

Bij Equitom ontfermen 53 personeelsleden, onder wie 20 veeartsen, zich over zieke en gekwetste paarden. Het aantal echo-, scan- en andere toestellen op paardenmaat zijn indrukwekkend en kosten miljoenen. De kliniek verzorgt paarden van over de hele wereld. Na het bezoek aan Equitom trokken de leden van Neos naar manege Woutershof in Kuringen.