De lezer meenemen in het kielzog van de journalist, als het ware tussen hem en de cameraman. Dat is wat VTM Nieuws-journalist Patrick Van Gompel probeert te doen in z'n boek 'Van onze verslaggever ter plaatse.' Na een carrière van meer dan 40 jaar wil Van Gompel zijn jarenlange ervaring delen en hoopt hij te inspireren. En wat blijkt? Limburg speelde een belangrijke rol in zijn carrière.