Geert Molenberghs: "Vierde golf in Limburg is begonnen"

"We krijgen sowieso nog een vierde coronagolf in Limburg, al zal die niet zo hoog worden als de vorige drie." Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs van de UHasselt. Het aantal coronabesmettingen is op een week tijd bijna verdubbeld in onze provincie. Dat vertaalt zich nu nog niet in de ziekenhuisopnames. Op het hoogtepunt van de vierde golf kunnen de hospitalisaties in het slechte geval wel nog verdriedubbelen in ons land. Het is daarom belangrijk volgens Molenberghs om waakzaam te blijven, want het coronavirus is nog niet weg. Mondmaskers dragen en testen bij coronasymptomen blijft daarom bijzonder belangrijk.