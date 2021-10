Ronnie O’Sullivan krijgt het op zijn heupen van toeschouwers: “Het zijn er gewoon te veel”

Geen vierde opeenvolgende finale in de Northern Ireland Open voor Ronnie O’Sullivan. De zesvoudige wereldkampioen ging er in de 1/8ste finales uit tegen de Chinees Yan Bingtao, de winnaar van de Masters. Het werd 4-3. Onderweg raakte ‘The Rocket’ eventjes gefrustreerd door de aanwezige toeschouwers in de Waterford Hall. Zo erg zelfs dat hij het heft in eigen handen nam. “Het zijn er echt te veel”, zeurde de Engelsman over het aantal fans dat tijdens een frame naar hun zitje slopen. “Ga gewoon zitten. Please, stop ermee. Het zijn er echt te veel.”