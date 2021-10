Gewezen Barça-voorzitter betwist financiële crisis en steunt Koeman: “Hij is Messi kwijtgeraakt”

Josep Maria Bartomeu heeft in enkele interviews in Spaanse sportkranten zich uitgelaten over de situatie bij Barcelona. De voormalig preses van de club sprak onder andere over de financiële positie en de door hem aangestelde trainer Ronald Koeman.

Bartomeu meent dat Koeman krediet verdient als coach van de Catalanen. “Je moet niet vergeten dat hij Lionel Messi is kwijtgeraakt.” Volgens hem is dat een grote fout van de club en zijn opvolger Joan Laporta geweest. “Dat hij is vertrokken, is een grote fout. Ik heb hem altijd proberen te behouden, want voetballen zonder Messi is een wereld van verschil.”

Daarnaast stapte Koeman ook al niet op het makkelijkste moment in, toen Messi nog wel bij de club zat. “Hij kwam na de 8-2 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League. Toch durfde hij dit avontuur aan. In zijn eerste jaar heeft hij het ook goed gedaan met het winnen van de beker en kwam ook in de competitie heel dichtbij. Ik begrijp nog steeds niet waarom het net niet lukte.” Toch legt Bartomeu druk op Koeman. “Hij moet dit jaar wel de competitie en de beker bemachtigen.”

© EPA-EFE

Flinke winst

Verder claimt Bartomeu dat de financiële situatie van Barcelona helemaal niet zo slecht is als dat Laporta die schetst. “In mijn laatste volledige seizoen hadden we een winst van 95 miljoen euro en zonder de coronapandemie was die nog veel groter geweest. Ook hebben we ons altijd aan de Financial Fair Play-regels gehouden, net zoals het salarisplafond van La Liga.”

In 2020/21, waarin Bartomeu ook nog een groot deel aan het roer stond, was er overigens wel een verlies van bijna 500 miljoen euro. Dat er flinke schulden zijn ontkent hij niet. “Maar er zijn ook partijen die schulden bij Barcelona hebben.” Volgens Bartomeu is de echte schuld daardoor niet 1,35 miljard, maar 550 miljoen. “Uiteindelijk is er onder mijn bewind een heel sterk merk binnen de voetballerij gebouwd. Daarom durven banken nog steeds in ons te investeren. Ze weten dat onze inkomsten na de pandemie weer flink toenemen.”

Ook haalde hij de Super League nog eens aan, waar zowel hij als Laporta een enorme voorstander van zijn. “Het is een manier om onze inkomsten bijna te verdubbelen. Dat maakt het heel interessant. Het is mogelijk om de Super League en de binnenlandse competities naast elkaar te hebben.”