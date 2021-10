Europees juniorenkampioen Romain Grégoire tekent bij Groupama-FDJ

De 18-jarige Grégoire wordt beschouwd als een van de meest beloftevolle Franse jonge renners.

“Ik kijk niet te veel vooruit”, aldus Grégoire. “Ik probeer zo polyvalent mogelijk te zijn, maar ik omschrijf mezelf momenteel als puncher, want op de korte heuvels kom ik het best voor de dag. Ik droom van de eindzege in een van de grote rittenkoersen, hopelijk heb ik daarvoor in de toekomst de kwaliteiten”, besluit de Fransman, die bij de junioren tweede werd op de voorbije WK-wegrit met aankomst in Leuven.